Юные модели агентства и школы «Фешн Кидс Моделс» приняли участие в показе, посвященном Дню Всероссийской Моды. Дети и подростки в возрасте от 3 до 16 лет показали на сцене коллекции

Юные модели агентства и школы «Фешн Кидс Моделс» приняли участие в показе, посвященном Дню Всероссийской Моды. Дети и подростки в возрасте от 3 до 16 лет показали на сцене коллекции Владимирских дизайнеров. Демонстрировали праздничную, повседневную и спортивную одежду. Михаил Анохин, ученик модельного агентства «Фешн Кидс Моделс» Я сегодня показывал спортивную одежду. Мне нравится показывать спортивную