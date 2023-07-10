В соцсетях появились фотографии одного из МАЗов. На кадрах троллейбус по улице перемещается с помощью грузовика. В комментариях пользователи писали, что новые машины прибыли во Владимир

В соцсетях появились фотографии одного из МАЗов. На кадрах троллейбус по улице перемещается с помощью грузовика. В комментариях пользователи писали, что новые машины прибыли во Владимир рано утром в воскресенье. Сначала их доставили на улицу Гастелло, а потом с помощью тягача «Владимирпассажиртранса» перевезли в депо. Пользователи соцсетей надеются, что новые белорусские машины хорошо зарекомендуют себя