Во Владимире надолго закрыли две ключевые улицы. С сегодняшнего дня более чем на месяц закроют...

Во Владимире надолго закрыли две ключевые улицы.С сегодняшнего дня более чем на месяц закроют проезд по улицам Юбилейная и Жуковского во Владимире. Вынужденная мера связана со строительством Рпенского проезда и обустройством ливневой канализации.Изменится маршрут 32-го автобуса. На участке от Погодина до Соколова-Соколенка автобус будет следовать по улице Добросельской и Суздальскому проспекту.Открыть улицу Юбилейную обещают 15 августа.Добавим, строительство Рпенского проезда вошло в финальную стадию. Запустить движение по нему планируют в конце 2023 года.