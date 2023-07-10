Во Владимире наградили семьи со стажем. Медали, подарки и благодарственные письма вручили...

Во Владимире наградили семьи "со стажем".Медали, подарки и благодарственные письма вручили супружеским парам, прожившим в браке больше 25-ти лет, а также победителям семейного фотоконкурса.Почетные гости Патриаршего сада сегодня - 47 пар. Семья, любовь и верность - для них не пустые слова. Они любят и любимы десятки лет.Сергей Телегин, главный врач родильного дома №2:- Хочется сказать огромное спасибо тем людям, которые показывают своим примером нашему подрастающему поколению как надо вести себя в этой жизни. Мудрые, любящие, терпеливые друг к другу только честь и хвала этим замечательным людям.Алексей Метелкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:- Мы должны понимать все без исключения что семья это основа нашей жизни в обществе а семейные узы призваны дарить чувства защищенности и уюта.Самые теплые пожелания от представителей мэрии - супругам Эльвире Викторовне и Вячеславу Ивановичу Осиповым. Они вместе не как будто, а ВСЮ жизнь. Как две стороны одной медали - "За любовь и верность".Эльвира Осипова, обладатель медали "За любовь и верность":- Могу сразу сказать вам, вот 62 года мы с ним живем, как неразлучная семья, все время вместе, потому что вот я без него не могу всегда за руку всегда вместе всегда только так.Лариса Пышонина зампредседателя Совета народных депутатов:- Мне хотелось бы вспомнить одну из русских пословиц: очень многое в жизни зависит от того в какой семье ты родился, на ком ты женился и у кого ты учился и наверное та путеводная звезда, которая светит из семьи ведет нас по жизни.Путеводная звезда оператора "Вестей" Алексея Ковалева - супруга Виктория. Победители городского фотоконкурса в номинации "Самая спортивная семья". "Только вместе, только рядом" можно одержать победу в любом соревновании.Алексей Ковалев, победитель фотоконкурса:- Спорт в нашей семье имеет важную роль у нас вот сын занимается профессионально хоккеем уже несколько лет мы катаемся на велосипедах сами стоим на коньках различные активности лыжня России, каждый год мы принимаем участие и не только спорт в нашей семье у всех.Подарки к празднику администрация Владимира приготовила для всех гостей сада. Музыкальные номера от художественных коллективов, мастер-классы, душевные прогулки по Патриаршему и романтичная фотосессия у памятника Петру и Февронии Муромским.Федор Лалакин Андрей Беляков Вести Владимир