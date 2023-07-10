Приговор может быть обжалован.

Во Владимире Оксане Власенко вынесен ещё один приговор по делам о взятках. Об этом сообщила прокуратура области.Экс-заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений и бывший руководитель продаж ООО «Турцентр» Татьяна Савельева признаны виновными получении и даче взятки, а также в мошенничестве.В 2019 году Савельева предложила начальству поучаствовать в торгах на организацию фестиваля медовухи в Суздале. Далее обвиняемая договорилась с Власенко о победе на аукционе. За деньги чиновница обеспечила коммерсантам нужный результат. В итоге компания выиграла тендер на 3,3 млн рублей.Посредником во взяточничестве выступила директор ООО «Олимп», которая получила от «Турцентра» 300 тысяч рублей и передала их Власенко. Подсудимые не признали свою вину. Ранее По совокупности ей назначено 6 лет тюрьмы и штраф в 11,5 млн рублей. Савельева получила условный срок и штраф в 4,5 млн рублей.Приговор может быть обжалован.