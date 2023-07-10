Во Владимире врачи больницы скорой помощи буквально вернули полицейского с того света. Собрали по...

Во Владимире врачи больницы скорой помощи буквально вернули полицейского с того света."Собрали по частям" в буквальном смысле слова, подчеркивают врачи БСМП г. Владимира. После ДТП у капитана полиции не было ни одного органа и системы, которые бы не получили повреждения.В апреле этого года его в "Ладу" на огромной скорости врезался автомобиль, водитель которого в состоянии алкогольного опьянения уходил от преследования сотрудников ГИБДД.У пострадавшего был поврежден головной мозг, органы грудной клетки, органы брюшной полости, переломы костей, перелом черепа и позвоночника, ушибы обоих легких и сердца. Как следствие, у мужчины развился тяжелый травматический шок. Доктора отделения анестезиологии и реанимации стабилизировали больного. Дежурный хирург принял решение об экстренном оперативном вмешательстве, которое было крайне рискованным, но являлось единственным правильным решением для сохранения жизни пострадавшего. За его жизнь медики боролись 4 часа, сообщила пресс-служба минздрава ВО.Пациента спасли. Он уже выписан из БСМП г. Владимира. Сейчас проходит реабилитацию. После полного восстановления капитан полиции вернется к работе.Бригада медиков БСМП, участвовавших в спасении пациента:Савельева Анна Валерьевна – врач-анестезиолог-реаниматолог;Бодренок Евгений Витальевич – врач-травматолог-ортопед операционного отделения для противошоковых мероприятий;Пономарев Артем Александрович – врач-хирург хирургического отделения №1;Наумова Марина Ивановна – медицинская сестра хирургического отделения №1.Фото: https://www.pxfuel.com/en