В машину офицера на огромной скорости врезался пьяный водитель.

Во Владимире врачи больницы скорой медпомощи спасли жизнь пострадавшему в ДТП полицейскому. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В апреле он попал в аварию. В машину офицера на огромной скорости врезался пьяный водитель. Капитана МВД госпитализировали.«У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы, ушибы и переломы. Развился тяжёлый травматический шок. Хирург принял решение об экстренной операции, которая продолжалась четыре часа. Пациент выжил», - уточнили в минздраве.Сейчас сотрудник полиции проходит реабилитацию, после которой вернётся на службу.