Отключения связаны с ремонтными работами на газопроводе, предупредили в мэрии. Газ полностью отключат 13 июля с 9:00 до 16:00 по следующим адресам: – ул. Разина, 4, 4-б – ул. Пичугина, 10-а – ул.

Отключения связаны с ремонтными работами на газопроводе, предупредили в мэрии. Газ полностью отключат 13 июля с 9:00 до 16:00 по следующим адресам: – ул. Разина, 4, 4-б – ул. Пичугина, 10-а – ул. Офицерская, 1-а, 6 – ул. Студеная гора, 36 – пр-кт Ленина, 18, 20-б – Быковский проезд, 17, 19 Прокомментируйте новость у нас