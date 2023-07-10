Пока документы представили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров».

Во Владимирской области 10 июля завершится выдвижение кандидатов в депутаты Заксобрания. Об этом сообщил Владимирский облизбирком.Пока документы представили лишь «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров». Конференции провели: «Яблоко», справелдивороссы и «Новые Люди. По всей видимости, списки с претендентами на депутатские кресла они представят сегодня.При этом подписи могут не собирать ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые люди», «РПСС» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Остальным для регистрации списочников потребуется 6000 автографов владимирцев, для одномандатников - 1500.Регистрация кандидатов завершится 26 июля. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Путём голосования жители выберут 25 парламентариев по одномандатным округам, а ещё 15 — по партийным спискам.