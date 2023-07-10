Ранее мужчина признан виновным в хищении.

Во Владимирской области бывшего замначальника Т-1 осудят за взятки. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, с ноября 2019 по апрель 2021 года начальник отдела охраны получал от подчинённых деньги за невыход на работу, но при этом в табель учёта рабочего времени вносились данные о присутствии надзирателей на службе.На допросах он признал свою вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело рассмотрит Петушинской районный суд.Ранее мужчина признан виновным в хищении.