Во Владимирской области из-за использования средств материнского капитала жительница Киржача не...

Во Владимирской области из-за использования средств материнского капитала жительница Киржача не смогла выписать бывшего супруга.Как сообщает пресс-служба Киржачского районного суда, местная жительница обратилась с иском к бывшему супругу о признании, что он «утратил право пользования жилым помещением».Женщина уточняла, что ей по праву собственности принадлежит квартира, куда ответчик был вселен лишь в качестве члена семьи. И мужчина добровольно с регистрационного учета не снялся.Ответчик, в свою очередь, пояснил, что жилое помещение приобреталось его бывшей женой за счет кредитных денежных средств. И он также принимал участие в оплате платежей за квартиру.Кроме того, мужчина в счет погашения ипотеки использовал средства материнского (семейного) капитала, в связи с чем ему должна быть выделена доля в данном жилом помещении и сохранено право пользования.В итоге суд пришел к выводу о том, что у ответчика (бывшего супруга заявительницы) действительно возникло право пользования спорной квартирой: «... вследствие оплаты кредита, предоставленного для покупки указанной квартиры, частично за счет средств материнского (семейного) капитала».Как оказалось, в данном случае развод не влечет прекращение права пользования ответчиком спорной квартирой.В результате жительнице Киржача было отказано в удовлетворении иска. Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.Фото: pxfuel.com