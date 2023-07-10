Во Владимирской области людей кусают клещи с болезнью Лайма. За неделю в больницы региона с...

Во Владимирской области людей кусают клещи с болезнью Лайма.За неделю в больницы региона с жалобами на укусы клещей обратились сто двадцать шесть человек, из них двадцать восемь детей. Случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не зарегистрировано, но пятнадцать клещей, снятых с людей, были переносчиками болезни Лайма.Всего с конца марта в профилактические организации области обратились больше полутора тысяч человек. В антилидерах - Александровский, Ковровский и Муромский районы. В региональном Роспотребнадзоре еще раз напоминают, как вести себя при укусе клеща. Нужно обратиться в лечебное учреждение, в трамвпункт или в крайнем случае снять с себя паразита самостоятельно и отвезти его в лабораторию на исследование. Чем быстрее это сделать - тем раньше можно будет начать лечение, курс которого в лучшем случае занимает от 10 до 14 дней.