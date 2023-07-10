Во Владимирской области направят 27 млн рублей на создание Музея Суворова. Речь идёт про село...

Во Владимирской области направят 27 млн рублей на создание Музея Суворова.Речь идёт про село Кистыш Владимирской области. Именно там в 2024 году должен появиться новый музей.Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.В музее будет выставлена самая большая в России коллекция экспонатов, собранных на местах боев армии Суворова, сообщил «ТАСС» председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова» - Василий Верещак.Команда проекта приступает к работе с 1 августа 2023 года. Через год музей примет первых посетителей.Сообщается, что на территории имения Суворова в селе Кистыш (в Суздальском районе) можно будет познакомиться с материалами о роде полководца на владимирской земле, узнать о системе подготовки солдат и о создании суворовской науки «побеждать».Фото: ru.wikipedia.org/wiki/Суворов,_Александр_Васильевич