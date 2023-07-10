Из-за несоблюдения правил безопасности зафиксировано ещё несколько случаев.

Во Владимирской области произошло уже 15 трагедий с гибелью людей на воде. Из-за несоблюдения правил безопасности на минувшей неделе зафиксировано ещё несколько случаев.Так, 5 июля во Владимире на улице Комисарова обнаружена погибшая 64-летняя женщина. Обстоятельства ЧП устанавливают следователи.Через два дня, 7 июля, в реке Нерль в посёлке Боголюбово обнаружен погибший 56-летний пьяный мужчина.На следующий день в пруду деревни Степаньково Муромского районе утонул 35-летний пьяный мужчина.А в воскресенье, 9 июля, из реки Колокша достали труп неизвестного. Обстоятельства его гибели расследуют правоохранительные органы.Всего с начала купального сезона на реках, прудах и озёрах региона погибли 13 человек, с начала года – 15.