За 6 месяцев исследовано 73 биоматериала: 15 раз болели лисы, один - енотовидная собака, 13 - домашние псы.

Во Владимирской области с начала года зарегистрировано 29 случаев бешенства. Об этом сообщили на Областной станции по борьбе с болезнями животных.За 6 месяцев исследовано 73 биоматериала: 15 раз болели лисы, один — енотовидная собака, 13 — домашние псы. Последний случай заражения подтверждён в начале июля у собаки в селе Ковардицы.В организации напоминают, что вирус может быть опасен для людей.«Единственным средством помощи является своевременный укол антирабическим иммуноглобулином и курс иммунизации», — резюмировали в ГБУ «Владимирская областная СББЖ».