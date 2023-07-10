Предположительно поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.

Во Владимирской области штрафы за борщевик на участках составят до 700 тысяч рублей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Госдумы от Владимирской областиПарламентарий обращает внимание землевладельцев на то, что вдоль владимирских трасс наблюдаются заросли опасного сорняка.«Местами и в огородах растёт. Поблему надо решать, в том числе и на законодательном уровне. В Госдуме подготовлены законопроекты, направленные на борьбу с растением. Пресечь распространение борщевика можно лишь при ответственном отношении самих хозяев земель. Предлагается ввести штрафы как для частных лиц, так и для и организаций», - подчеркнул Алексей Борисович.Наказание для физлиц может быть до 50 тысяч рублей, для должностных — до 100 тысяч, для юрлиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Предположительно поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.