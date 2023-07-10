Во Владимирской области только за июнь пропали 16 детей. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза...

Во Владимирской области только за июнь пропали 16 детей.Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Правда, всех их, к счастью, удалось найти живыми.По свежей статистике, за июнь 2023 года во Владимирской области пропали (потерялись) 52 человека, 16 из них – дети.В лесах было проведено 27 поисков, в городе - 25.Умершими, увы, нашли 4 человека.Три заявки не подтверждены, сообщает «Лиза Алерт».Всего с 1 января по 30 июня 2023 года в нашем регионе потерялись 219 человек. 49 из них – дети.С начала текущего года волонтеры спасли 175 человек.Фото: pxfuel.com