Во Владимирской области в черте посёлка Боголюбово обнаружено тело мёртвого мужчины. Как стало...

Во Владимирской области в черте посёлка Боголюбово обнаружено тело мёртвого мужчины.Как стало известно, в минувшую пятницу (7 июля 2023 года) вечером (около 18:00) в реке Нерль местные жители обнаружили мёртвого мужчину.В дальнейшем сотрудники областной аварийно-спасательной службы извлекли тело из воды.Выяснилось, что это местный житель 1966 года рождения. При каких обстоятельствах произошла трагедия — пока неизвестно.В социальных сетях местные жители делятся информацией, что, скорее всего, мужчина был пьян.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области уточняет, что на данный момент зарегистрировано 13 случаев гибели на воде (за этот купальный сезон).Основные причина трагедий банальны: алкогольное опьянение и купание в местах, где это делать запрещено.На заметку!Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимирской области?https://vladtv.ru/society/145065/Фото: pxfuel.com