Во Владимирской области в черте посёлка Боголюбово обнаружено тело мёртвого мужчины.
Как стало...
Во Владимирской области в черте посёлка Боголюбово обнаружено тело мёртвого мужчины.
Как стало известно, в минувшую пятницу (7 июля 2023 года) вечером (около 18:00) в реке Нерль местные жители обнаружили мёртвого мужчину.
В дальнейшем сотрудники областной аварийно-спасательной службы извлекли тело из воды.
Выяснилось, что это местный житель 1966 года рождения. При каких обстоятельствах произошла трагедия — пока неизвестно.
В социальных сетях местные жители делятся информацией, что, скорее всего, мужчина был пьян.
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области уточняет, что на данный момент зарегистрировано 13 случаев гибели на воде (за этот купальный сезон).
Основные причина трагедий банальны: алкогольное опьянение и купание в местах, где это делать запрещено.
На заметку!
Где и на каких водоёмах разрешено купаться во Владимирской области?
https://vladtv.ru/society/145065/
Фото: pxfuel.com