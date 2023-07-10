Во Владимирской области жители одного из посёлков Петушинского района пили «опасную» воду. Как...

Во Владимирской области жители одного из посёлков Петушинского района пили «опасную» воду.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка по обращению жителей посёлка Санинского (ДОКа).Выяснилось, что был проведён отбор проб воды из артезианской скважины поселка, а также из разводящей сети.Дальнейшими лабораторными исследованиями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» установлено, что указанные пробы действительно не соответствуют гигиеническим нормативам по микробилогическим, санитарно-химическим показателям. Жалобы были обоснованы.Долгое время жители посёлка Санинского (ДОКа) пили «опасную» воду, «ненадлежащего качества».По результатам проверки руководителю МУП «Водоканал Петушинского района» было внесено представление.Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в суд направлены исковые заявления о возложении на ресурсоснабжающую организацию обязанности произвести потребителям перерасчет платы.Уточняется, что в данный момент устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Петушинского района.Фото: pxfuel.com