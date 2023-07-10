Волонтёры Молодёжного крыла Народного фронта во Владимирской области объединяют ресурсы для...

Волонтёры "Молодёжного крыла" "Народного фронта" во Владимирской области объединяют ресурсы для регулярной помощи бойцам на передовой.Владимирские военные чаще всего запрашивают камуфляжное покрытие. И уже на протяжении пяти месяцев волонтёры помогают им пополнять запасы маскировочных сетей. Свой вклад в общую победу вносят школьники, студенты и неравнодушные жители региона. Они помогают нарезать материал на ленты и покрывать термокраской. Из этих заготовок плетут сами сети - они водостойкие и незаметны для приборов ночного видения.Работа кипит и в храме Иоакима и Анны в Боголюбове. Волонтёры рассказывают - за последнее время удалось улучшить технику плетения.Наталья Соловьёва, волонтёр:- Если в метражах, как это принято сейчас считать, то получилось больше трёх тысяч квадратных метров укрывного материала. На данном этапе мы плетём в технике "галстуков" из парашюта. Нам монастырь помогает окрашивать. И дома люди также красят.