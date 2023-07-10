За минувшие выходные в регионе произошли две серьезные аварии. Есть пострадавшие. Одно из ДТП случилось на федеральное трассе Р-132 «Золотое кольцо». На 12 километре легковушка вылетела с

За минувшие выходные в регионе произошли две серьезные аварии. Есть пострадавшие. Одно из ДТП случилось на федеральное трассе Р-132 «Золотое кольцо». На 12 километре легковушка вылетела с дороги и съехала в кювет. Автомобиль скатился к лесу на десяток метров от проезжей части. Госавтоинспекторы зарегистрировали аварию 9 июля, около 11:30. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД