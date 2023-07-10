Посещение клиник красоты и эстетической хирургии некоторые считают проявлением тщеславия. Но, как одинокие, так и замужние женщины все чаще обращаются к пластике.

Посещение клиник красоты и эстетической хирургии некоторые считают проявлением тщеславия. Но, как одинокие, так и замужние женщины все чаще обращаются к пластике.Существует множество мотивов, по которым женщины решают обратиться в клинику для проведения косметической процедуры. О самых частых запросах одиноких и замужних женщин "Дни.ру" спросили у ведущего пластического хирурга, основателя клиники "Время красоты" .Одинокие и замужние женщины: ожидания и мотивы пластикиОдинокие женщины часто прибегают к пластической хирургии для улучшения своей внешности, чтобы укрепить самооценку. Мотивация изменить свою внешность является ключевым фактором, почему они обращаются за помощью к пластическому хирургу.С другой стороны, у замужних женщин есть свои мотивы, когда речь заходит о пластической хирургии. Необходимо учитывать влияние, которое такая операция может оказать на их статус и репутацию.Также уместно рассмотреть вопрос о том, почему одинокие женщины обращаются и просят о пластической операции. Наиболее распространенной причиной является желание укрепить свой имидж и повысить уверенность в себе.Повышение уверенности в себеМногие одинокие женщины стремятся повысить свою уверенность в себе как в глазах общественности, так и в частных ситуациях. Они проходят различные эстетические процедуры: увеличение груди, изменение формы носа, структурирование лица, удаление жира.Приняв меры по эстетическому улучшению, женщины могут повысить свою самооценку, не полагаясь на мнение окружающих.Ожидания замужних женщинЗамужние женщины все чаще обращаются к восстанавливающим процедурам, чтобы уменьшить физические признаки старения, такие как морщины и дряблость кожи, вызванные изменением гормонального фона. Эти процедуры, включающие введение дермальных наполнителей и подтяжку кожи, являются не только способом вернуть утраченную уверенность в себе, но и сохранить связь со своими партнерами.Улучшение интимной жизни с помощью хирургииВагинальная пластика может быть желанной процедурой для супругов, которые стремятся оживить свой сексуальный опыт. Но пластическая хирургия не только вносит физические изменения. Она также может иметь огромные психологические последствия, кардинально изменить восприятие женщины в обществе.Раскрепощение при взаимодействии с другими людьмиЖенщинам больше не нужно испытывать давление, конкурируя с молодыми поколениями за работу и продвижение по службе, что обычно является для них благом.Социальные последствияКогда женщин снова воспринимают как «молодых», это приводит к тому, что они снова оказываются в тех же кругах, где внимание уделяется только юным девушкам.Взвешивая все за и противНеоспоримо, что косметические вмешательства часто могут принести множество преимуществ. Тем не менее необходимо помнить, что существует несколько возможных рисков, которые следует принимать во внимание. Нередки случаи, когда операции не приносят желаемых результатов, оставляя пациента с неблагоприятными последствиями. Поэтому, прежде чем приступать к подобным процедурам, необходимо проконсультироваться с компетентными специалистами.Даже при самом тщательном планировании могут возникнуть осложненияУ незамужних и замужних дам могут быть разные ожидания от пластической хирургии. Однако одно остается неизменным: для проведения антивозрастных процедур и обеспечения наиболее успешного результата необходим квалифицированный и опытный медицинский специалист.