К такому выводу пришли прокуроры, которые провели проверку в посёлке Санинский ДОК.

Жители Петушинского района пьют плохую воду. К такому выводу пришли прокуроры, которые провели проверку в посёлке Санинский ДОК.Анализы проб воды из артезианской скважины и из разводящей сети подтвердили опасания селян. Вода здесь не соответствует нормативам по микробилогическим и санитарно-химическим показателям.Руководителю местного «Водоканала» внесено представление. Вдобавок, прокуратура требует сделать людям перерасчёт.«Устранение нарушений находится на контроле», - резюмировали в надзорном ведомстве.