К такому выводу пришли прокуроры, которые провели проверку в посёлке Санинский ДОК.
Жители Петушинского района пьют плохую воду. К такому выводу пришли прокуроры, которые провели проверку в посёлке Санинский ДОК.
Анализы проб воды из артезианской скважины и из разводящей сети подтвердили опасания селян. Вода здесь не соответствует нормативам по микробилогическим и санитарно-химическим показателям.
Руководителю местного «Водоканала» внесено представление. Вдобавок, прокуратура требует сделать людям перерасчёт.
«Устранение нарушений находится на контроле», - резюмировали в надзорном ведомстве.