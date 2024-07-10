Вторую смену в учреждении закрыли на неделю раньше.

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Пансионат с лечением Плёс», где отдыхало множество детей из Владимирской области, произошла массовая вспышка кишечной инфекции. В отдельных случаях воспитанникам потребовалась медицинская помощь. Подробнее о ситуации в лагере — в материале .Отправили в изоляторСостояние детей резко ухудшилось 4 июля. Одна из обеспокоенных мам написала о проблеме на странице департамента здравоохранения Ивановской области в соцсетях.Родителям вчера не сообщили, скрывают, сегодня, спустя сутки звонили сами дети! Адекватного лечения нет! Ребёнку ночью было плохо, никто из взрослых не пришёл!» — указала Елизавета Земскова.«По ее словам, работники детского лагеря в личной беседе назвали предварительную причину распространения кишечной инфекции — бассейн на территории комплекса.«Сегодня больных детей покормили в обед, около 13 часов. А потом только в 20:30! Дети ослаблены, голодные!» — пожаловалась мама.5 июля информацию подтвердили в самом лагере.«В настоящее время 16 детей в возрасте от 9 до 14 лет находятся в изоляторе лагеря. Симптомы — тошнота, головная боль, невысокая температура», — указали в ДСОЛ «Плес».5 июля детский лагерь посетили сотрудники Роспотребнадзора, чтобы установить причину заражения воспитанников. Все дети находятся под медицинским контролем.Эпидемиологическое расследование«Пожалуйста, не наводите панику, лагерь продолжает свою деятельность в соответствии с программой смены», — отметили в посте.Но как не волноваться родителям, когда ребенку стало плохо вдали от дома? И кто в этом виноват? Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы питьевой воды, воды в бассейне, готовых блюд и продуктов, чтобы провести эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 июля.Кроме того, специалисты приняли решение о досрочном завершении смены в лагере. Всего в учреждении находились почти 400 детей из регионов ЦФО.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в лагере отдыхали 205 детей из Владимирской области. 10 из них заболели. У воспитанников диагностировали ротовирус в легкой форме. Их доставили домой на отдельном транспорте, чтобы исключить возможную цепочку заражений. За детьми наблюдают врачи.Прокуратура Ивановской области начали проверку по факту вспышки кишечной инфекции. В адрес детского лагеря внесли представление об устранении нарушений законодательства об организации отдыха несовершеннолетних.Собственную проверку начал региональный Следственный комитет. Правоохранители опросят сотрудников комплекса и назначат экспертизы. Они дадут оценку соблюдению санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в лагере.