Легенда Владимирской школы Виктор Титов рассказал о своей юбилейной выставке 100 лет и семьдесят...

Легенда Владимирской школы Виктор Титов рассказал о своей юбилейной выставке100 лет и семьдесят из них посвящены искусству. В центре изобразительного искусства не пропустите юбилейную выставку Виктора Николаевича Титова. С легендой Владимирской школы живописи встретилась Вера Куликова.Он прошел через одну из страшных битв Великой Отечественной - Сталинградскую. Был тяжело ранен. Своей жизнью Виктор Николаевич Титов обязан однополчанину из Казахстана, который донес его, раненого до санитарного пункта.Виктор Титов, член Владимирского отделения Союза художников, участник Великой Отечественной войны:- 18-летний парень такой же как и я. Он буквально целый день. Я был тяжело раненный и пройду там 300 метров ложусь отдыхать. Он ждет. Потом поднимет и снова несет. И так целый день. Пока не нашел санитарный пункт.Война художника-фронтовика заставила по новому взглянуть на мир. Полотна Виктора Титова словно поют гимн жизни. Коллекционер Игорь Кравченко рассказывает, как впервые попав в мастерскую к художнику - Виктору Николаевичу тогда было 86 - впечатлился его работами.Игорь Кравченко, коллекционер:- Это было потрясение, потому что они были цветными. Это была Владимирщина. Это была Владимирская школа живописи. У него была своя манера. Свой колорит. Свой мазок и он будучи в этом старшем поколении имел свое лицо. Это было очень важно.Творчество Виктора Титова относится к знаменитой Владимирской школе живописи. Работал с корифеями Юкиным, Бритовым. Но несмотря на это его художественный язык индивидуален. Близким по духу считает Валерия Кокурина.Игорь Кравченко, коллекционер:- У них заложилась дружба, и они около 20 лет совместно ездили на этюды , не только по нашей Владимирской области,но и в такие дальние поездки. В частности в Бухару, Самарканд и писали там работы. Это было очень плодотворный период у обоих художников. Работы периода Самарканда самые интересные и у Кокурина, и у Титова."С веком наравне" - так живописец назвал свою персональную выставку. В ней история Владимирского края в красках. Величественная архитектура, яркая природа и люди.. Портретам Виктор Титов уделял особое внимание.Глядя на это изображение молодой женщины, можно подумать - телеведущая или модель. Но на картине - простая аппаратчица Владимирского химического завода.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников:- Владимирским художникам необходим на него равняться и в творчестве, и в жизненной энергии, которую он сегодня показал во все красе на этой большой, хорошей выставке.Председатель клуба владимирских художников "Колорит" Эдуард Солодилов знаком с творчеством Виктора Титова давно. Рассказывает живописец - интересный собеседник. Не раз приходил к ним в клуб, помогал советами.Виктор Николаевич окончил художественный институт имени Сурикова. В творчестве умело соединяет декоративность Владимирской школы живописи с академической манерой исполнения. От этого его искусство только выигрывает.Эдуард Солодилов, председатель клуба владимирских художников "Колорит":- Академизм приучил его к аккуратности, хорошему рисунку и хорошему исполнению и поэтому все его работы просто светятся буквально и вот как оказывается можно декоративную живопись соединить с академизмом.Работы Виктора Титова заражают оптимизмом. Он и в жизни такой же солнечный человек. Его старшая дочь Елена замечает - даже в свои 100 никогда не жалуется.Елена Ушакова, дочь художника:- Виктор Титова он оптимистичен. И нас этому научил. Например, на традиционный вопрос для пожилого человека. Ну как ты ? Как себя чувствуешь? Он всегда говорит - великолепно!Художник влюблен в красоту Владимирского края. Область отвечает ему взаимностью. За многолетнюю плодотворную деятельность Виктору Титову вручили медаль "За заслуги перед Владимирской областью". Виктор Николаевич передал в дар Областному Центру изобразительного искусства 60 своих работ. Для него служение людям - главное в жизни.Виктор Титов, член Владимирского отделения Союза художников, участник Великой Отечественной войны:- Я работал всю жизнь для народа и думаю пусть мои работы будут у народа. Пусть их смотрят все кто желает и пусть они хранятся там, где есть возможность посмотреть в любое время.На 100-летний юбилей живописец получил от коллег по цеху краски и кисти. Зрители уверены, что в скором времени их ждут встречи с новыми работами старейшины Владимирских художников. Взгляд человека сквозь вековую призму времени особенно интересен.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".