Об этом рассказали представители Социального фонда региона.

Накопительную часть пенсии смогут получить владимирские пенсионеры. Об этом рассказали представители Социального фонда региона.Получить её можно будет либо по частям, либо полностью за один раз. Сейчас единоразово получить выплату можно в том случае, если ежемесячная выплата составляла менее 10% прожиточного минимума пенсионера, сейчас он составляет 13 290 рублей.В 2024 году полную выплату накопительной части пенсии получили 4 093 человека. Напомним, данный вид выплат формировался до 2014 года у работников 1967 года рождение и моложе.