Новая партия отечественных птичек, сделанных владимирскими изобретателями, отправляется на...

Новая партия отечественных "птичек", сделанных владимирскими изобретателями, отправляется на фронтБПЛА "Горыныч" и "Русский Mavic" в очередной раз продемонстрировали свою эффективность на фронте. Сейчас к отправке готовится новая партия отечественных "птичек", сообщили во владимирском отделении Народного фронта.Беспилотники сделаны руками владимирских Кулибиных. БПЛА на 80 процентов отечественные. Первые отзывы на разработку пришли еще в июне прошлого года - конструкторы прислушиваются к советам и постоянно совершенствуют дроны.Ну и на днях нашим бойцам с Херсонского направления были переданы советские коммутаторы. На фронте работают глушилки, РЭБ, а проводная связь, по словам бойцов, самая надежная.- Не всегда можно выйти по радио. Даже если у нас там есть, допустим, несколько каналов, это не всегда получается. А проводная связь она как была надежная, так она и остается. Так что вам огромное спасибо. Вот это спасает жизни наших бойцов. Потому что каждый коммутатор - это небольшой узел связи, маленький пусть даже. Но то, что нам очень надо.