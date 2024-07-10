Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о росте атмосферного давления и устойчивой...

Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о росте атмосферного давления и устойчивой жаре11 и 12 июля на большей части европейской территории России (ЕТР) будет преобладать жаркая, преимущественно сухая погода.Осадки в ближайшие дни не прогнозируются, будет облачно, но с прояснениями.Завтра — 11 июля во Владимире и Владимирской области синоптики обещают +26 градусов тепла, а 12-го июля повышение до +28°C. Влажность — 55 %.Атмосферное давление— 755 мм ртутного столба. Ветер — северный, 2 метра в секунду.Ночью температура упадёт до +16°C.Народный прогноз погоды на 11 июля:«Если кукушка молчит — значить быть ранней зиме»;«Если наблюдаете ранний листопад - деревья полностью лишатся листвы уже в сентябре»;«Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью».Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky