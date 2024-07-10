Песни из кинофильмов часто уходят в народ. Давайте вместе вспомним советские ленты и хиты из них!

Песни из кинофильмов часто уходят в народ. Давайте вместе вспомним советские ленты и хиты из них!1. "И перед кем же мне извиняться,Мне уступают, я не в силах отказаться,И разве мой талант, и мой душевный жарНе заслужили скромный гонорар".А. "Золотой теленок";Б. "12 стульев";В. "Осенний марафон".2. "Диванчик пел, а стол скрипел,В семи кастрюлях суп кипел,Двенадцать кошек, семь собакДелили коридорный мрак".А. "Моя морячка";Б. "Берегись автомобиля";В. "Будьте моим мужем".3. "О вы, хранящие любовьНеведомые силы!Пусть невредим вернется вновьКо мне мой кто-то милый".А. "Вокзал для двоих";Б. "Служебный роман";В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"4. "Мчатся годы-непогодыНад моею головой...Словно не была я сродуКучерявой, молодой".А. "Зимний вечер в Гаграх";Б. "Старые клячи";В. Гараж";5. "В мираж и дым, в химеры – верьте!Пожитки незачем тащить...Ведь не уехать дальше смерти-Стремитесь жизнь перекроить".А. "Приходите завтра";Б. "Карнавал";В. "Вокзал для двоих".ОТВЕТЫ1 -Б. "12 стульев";2 -А. "Моя морячка";3 -А. "Вокзал для двоих";4 – Б. "Старые клячи";5 -В. "Вокзал для двоих".