Песни из кинофильмов часто уходят в народ. Давайте вместе вспомним советские ленты и хиты из них!
Песни из кинофильмов часто уходят в народ. Давайте вместе вспомним советские ленты и хиты из них!
1. "И перед кем же мне извиняться,
Мне уступают, я не в силах отказаться,
И разве мой талант, и мой душевный жар
Не заслужили скромный гонорар".
А. "Золотой теленок";
Б. "12 стульев";
В. "Осенний марафон".
2. "Диванчик пел, а стол скрипел,
В семи кастрюлях суп кипел,
Двенадцать кошек, семь собак
Делили коридорный мрак".
А. "Моя морячка";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Будьте моим мужем".
3. "О вы, хранящие любовь
Неведомые силы!
Пусть невредим вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый".
А. "Вокзал для двоих";
Б. "Служебный роман";
В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
4. "Мчатся годы-непогоды
Над моею головой...
Словно не была я сроду
Кучерявой, молодой".
А. "Зимний вечер в Гаграх";
Б. "Старые клячи";
В. Гараж";
5. "В мираж и дым, в химеры – верьте!
Пожитки незачем тащить...
Ведь не уехать дальше смерти-
Стремитесь жизнь перекроить".
А. "Приходите завтра";
Б. "Карнавал";
В. "Вокзал для двоих".
ОТВЕТЫ
1 -Б. "12 стульев";
2 -А. "Моя морячка";
3 -А. "Вокзал для двоих";
4 – Б. "Старые клячи";
5 -В. "Вокзал для двоих".