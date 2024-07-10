Во Владимирской области устанавливаются причины гибели на воде пожилой женщины.

Согласно информации, полученной заместителем начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области, главным инспектором ГИМС региона Александром Головашкиным, Центр управления в кризисных ситуациях получил сообщение о трагическом происшествии 10 июля в 9.30. В результате происшествия на одном из водоемов Камешковского района обнаружили тело 85-летней женщины без признаков жизни.Глубина водоема, в котором произошло происшествие, была небольшой. Причины произошедшего будут выяснены следователями Следственного комитета России по Владимирской области.