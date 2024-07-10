В Коврове вынесен приговор местному жителю, который жестоко убил нового знакомого.
Как информируют...
В Коврове вынесен приговор местному жителю, который жестоко убил нового знакомого.
Как информируют в региональной прокуратуре, установлено, что вечером мужчина шёл к своему приятелю, с которым собирался распивать спиртное.
По дороге у дома № 52/1 по улице Восточной города Коврова он встретил ранее незнакомого ему потерпевшего, которому предложил выпить.
Позже между гостями произошёл конфликт, в ходе которого осужденный взял металлическую кастрюлю и не менее 5 раз ударил пострадавшего по голове. Далее он нанёс не менее 7 ударов по голове ножкой от стула и молотком, после чего... спокойно лёг спать.
Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время.
"... Проснувшись утром и поняв, что убил нового приятеля, злоумышленник попытался скрыть следы преступления, стал замывать тряпкой пол. В это время в помещение вошли знакомые хозяина квартиры. И после этого была вызвана полиция, а осужденный - задержан. В судебном заседании вину в совершённом преступлении осужденный не признал, утверждая, что удары жертве наносил хозяин квартиры. Однако его позиция была опровергнута представленными прокурором суду доказательствами..." - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky