В Коврове вынесен приговор местному жителю, который жестоко убил нового знакомого. Как информируют...

В Коврове вынесен приговор местному жителю, который жестоко убил нового знакомого.Как информируют в региональной прокуратуре, установлено, что вечером мужчина шёл к своему приятелю, с которым собирался распивать спиртное.По дороге у дома № 52/1 по улице Восточной города Коврова он встретил ранее незнакомого ему потерпевшего, которому предложил выпить.Позже между гостями произошёл конфликт, в ходе которого осужденный взял металлическую кастрюлю и не менее 5 раз ударил пострадавшего по голове. Далее он нанёс не менее 7 ударов по голове ножкой от стула и молотком, после чего... спокойно лёг спать.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время."... Проснувшись утром и поняв, что убил нового приятеля, злоумышленник попытался скрыть следы преступления, стал замывать тряпкой пол. В это время в помещение вошли знакомые хозяина квартиры. И после этого была вызвана полиция, а осужденный - задержан. В судебном заседании вину в совершённом преступлении осужденный не признал, утверждая, что удары жертве наносил хозяин квартиры. Однако его позиция была опровергнута представленными прокурором суду доказательствами..." - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил.Изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky