В Коврове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Год назад злоумышленник до смерти избил нового знакомого кастрюлей, ножкой от табурета и молотком. Как сообщают

В Коврове вынесли приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве. Год назад злоумышленник до смерти избил нового знакомого кастрюлей, ножкой от табурета и молотком. Как сообщают на сайте Ковровского горсуда, фамилия осужденного – Меркулов. 9 июня 2023 года он направлялся к своему собутыльнику в гости. По пути, у дома 52/1 на улице Восточной, мужчина