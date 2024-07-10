В Москве на Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий, на которых запечатлены счастливые моменты семейной жизни москвичей. Экспозиция была подготовлена Главархивом Москвы и приурочена к Году семьи, которым в России объявлен 2024 год.

Как пояснили организаторы, выставка посвящена инициативам столицы по поддержке детей и родителей. Работать она будет до 8 августа."На фотографиях запечатлены как известные родители со своими детьми, так и простые советские семьи, - сообщили в Главархиве Москвы. - Посетители смогут увидеть фото известных людей в домашней обстановке, снимки обычных московских семей в трогательные моменты жизни, а также узнать о городских инициативах по поддержке детей и родителей".В состав экспозиции включены редкие снимки в домашней обстановке хоккеиста Валерия Харламова, хирурга Александра Вишневского, артиста Марка Бернеса, модельера Вячеслава Зайцева и других знаменитостей".На одном из снимков, например, запечатлен член первой Советской антарктической экспедиции АН СССР инженер радиоотряда Рикач с дочерью Наташей, студенткой 2-го курса Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева. Фотограф заснял их 10 октября 1957 года во время приема сигналов искусственного спутника Земли, сидящими у домашнего радиоприемника."Кроме того, с помощью информационных стендов посетители фотовыставки смогут узнать о программах обучения в профильных классах и колледжах столицы, благоустройстве территорий образовательных учреждений, внешкольном досуге для учащихся, подарках в роддомах для новорожденных, а также о реабилитационных учреждениях для детей и семейных центрах, оказывающих психологическую и юридическую помощь", - добавили организаторы.Посмотреть семейные фотографии москвичей можно и на сайте виртуального музея "Москва". Экспозиция была подготовлена силами Главного архивного управления города Москвы. Виртуальная выставка проходит под названием "Наша семья".Она включает в себя как профессиональные, так и любительские снимки прошлого столетия. Многие снимки тех лет запечатлели вещи и предметы, давно вышедшие из быта. Любопытна, например, фотография небольшого садового домика и припаркованного рядом с ним "Москвича-400", только сошедшего с конвейера.Другое фото, сделанное в 1953 году, запечатлело вечер в семье водителя такси Королевича: его жена Ирина, пианистка, обучает дочь музыке. А фото от 1957 года показывает новую квартиру семьи Федоткиных, в которой Матрене Федоровне помогает готовить обед ее дочь Мария, студентка 3-го курса филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.