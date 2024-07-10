Подозреваемого задержали.

В Муроме во Владимирской области 54-летний помощник машиниста до смерти избил сожительницу из-за плохого ведения домашнего хозяйства.Мужчина заявил, что она плохо убиралась дома и невкусно готовила. Как уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета, преступление произошло в июле. Долгое время сожители вместе находились в запое и употребляли алкоголь.Во время конфликта подозреваемый сильно избил женщину. Утром он обнаружил, что сожительница умерла. Мужчина побежал к соседке и позвонил в полицию.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Напомним, что во Владимире хозяина квартиры .