И вновь новости из поисково-спасательного отряда города Коврова. Муниципальные спасатели заступают на смену в количестве 1 или двух человек. Виной всему – половина занятых мест из штатного

И вновь новости из поисково-спасательного отряда города Коврова. Муниципальные спасатели заступают на смену в количестве 1 или двух человек. Виной всему – половина занятых мест из штатного расписания и сезон отпусков. Такое решение приняло руководство отряда. Может ли спасатель справиться в одиночку, например, с деблокировкой пострадавшего из машины? А с тушением пожара? Или любой другой