Владимирская область заняла 11 строчку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2023 год.

Владимирская область заняла 11 строчку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2023 год. Об этом в своём рассказал губернатор 33-го региона Александр Авдеев.Результаты объявили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как подчеркнул Александр Авдеев, Владимирская область постоянно улучшает свои показатели. Так, по итогам 2022 года наш регион поднялся в рейтинге с 55-й до 22-й позиции. А теперь область находится на 11 месте.«Это однозначно говорит о том, что нами выбран верный курс и инструменты развития. Успехи региона способствуют получению поддержки наших инициатив на федеральном уровне. А амбициозных инициатив у нас немало», - написал губернатор Владимирской области и поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина и его команду за совместную работу.