Всероссийские соревнования «Юношеская лига страны» по пулевой стрельбе проходят с 3 по 17 июля в Подмосковье. В них участвуют девушки и парни до 15 и до 17 лет. Соревнования еще не завершились, а

Всероссийские соревнования «Юношеская лига страны» по пулевой стрельбе проходят с 3 по 17 июля в Подмосковье. В них участвуют девушки и парни до 15 и до 17 лет. Соревнования еще не завершились, а владимирские спортсмены уже показали блестящие результаты. Мастер спорта Егор Пелевин одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки в упражнении МВ-60 среди юношей.