Владимирский отряд Лиза Алерт поделился историей спасения 84-летней Зои Михайловны Пенсионерка...

Владимирский отряд "Лиза Алерт" поделился историей спасения 84-летней Зои МихайловныПенсионерка потерялась в лесу в Судогодском районе.Бабушка отправилась в лес с сыном, но там, как это часто бывает у грибников и ягодников, в порыве азарта они разделились и потеряли друг друга из виду. Телефон Зои Михайловны был не в сети.На призыв о помощи в этот же день откликнулись 18 добровольцев и 10 казаков. Лес тяжёлый - болотистый и буреломный. А сама бабушка почти не слышит. Пенсионерку удалось найти только утром. Она рассказала, что несколько часов пыталась выйти из леса сама, но выбилась из сил.Поисковики ещё раз напоминают: если вы потерялись, оставайтесь на месте - так вас быстрее найдут.