Во Владимире прошло заседание Штаба общественного наблюдения за проведением муниципальных...

Во Владимире прошло заседание Штаба общественного наблюдения за проведением муниципальных выборовВо Владимирском филиала РАНХиГС прошло заседание Штаба общественного наблюдения за проведением муниципальных выборов.Единый день голосования назначен на 8 сентября.Уполномоченный по правам человека в регионе, Людмила Романова, отметила положительный опыт взаимодействия со штабом в предыдущие избирательные компании и работу ситуационного центра на площадке РАНХИГС в котором любой желающий, подав заявку, мог наблюдать за ходом голосования по видеотрансляции.Напомню, в регионе пройдет 37 избирательных кампаний - 24 основных и 13 дополнительных- в том числе в двух новообразованных территориальных образованиях- Меленковском и Собинском муниципальных округах. В Муроме пройдут выборы главы округа.Вадим Минаев - председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Четыре территории голосуют 3 дня: Муром, Ковров, город Владимир и Суздальский район. Причем Суздальский район здесь выбивается из общей такой череды но с другой стороны и город Гусь-Хрустальный где мы также ожидали что будет трех дневное голосование, они будут голосовать один день.