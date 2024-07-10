Выявить злостных неплательщиков на дорогах Владимирской области помогает комплекс Дорожный...

Выявить злостных неплательщиков на дорогах Владимирской области помогает комплекс "Дорожный пристав"Судебные приставы, сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации Вязниковского района и компании "Энергосбыт Волга" провели совместный рейд в Вязниках.С помощью комплекса "Дорожный пристав" выявляли автомобилистов с долгами по налогам, штрафам, кредитам, алиментам, услугам ЖКХ и электроэнергии.Подробности в наше в сюжете.- Прием, прием. Слышу хорошо.Должники - не проедут. За ними, что называется, смотрят в оба. Выявить злостных неплательщиков на дороге помогает комплекс "Дорожный пристав", предоставленный администрацией Вязниковского района.Он автоматически считывает номера машин и по базе находит автовладельцев, в отношении которых вынесен судебный приказ о взыскании долгов по налогам, штрафам, кредитам, алиментам и услугам ЖКХ.Андрей Рыжиков - первый заместитель главы администрации Вязниковского района:- Мы для этой цели приобрели специальный дорожный комплекс, который фиксирует номера проезжающих машин. Соответственно, этот комплекс позволяет фиксировать и сравнивать с той базой, в которую занесены данные машины должников. Это один из способов заставить злостных неплательщиков внести деньги за свои долги.Место для рейда выбрано неслучайно. На начало июля клиенты "Энергосбыт Волга" из Вязниковского района задолжали за электроэнергию более 16 с половиной миллионов рублей. В работе районного отдела судебных приставов находится более тысячи ста исполнительных производств в отношении должников. Гарантирующий поставщик электроэнергии призывает вовремя оплачивать счета.Марина Балукова - начальник ковровского территориального отделения "Энергосбыт Волга":- В день ограничения мы даем возможность произвести оплату, на месте, используя онлайн-сервисы. Хочется напомнить всем клиентам о том, что своевременно произвести оплату счетов за электроэнергию и в целом услуги ЖКХ каждый клиент может в любой точке, имеющий доступ к Интернету, используя личный кабинет, мобильное приложение.За несколько часов "Дорожный пристав" выявил в центре Вязников 30 машин, принадлежащих нарушителям. Более ста шестидесяти тысяч рублей должники оплатили на месте. Семьдесят тысяч из них - за электроэнергию и услуги ЖКХ.Мария Артес. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".