По обвинению в краже правоохранители задержали 43-летнего жителя Гусь-Хрустального.

По обвинению в краже правоохранители задержали 43-летнего жителя Гусь-Хрустального. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в феврале текущего года. Потерпевшая ехала в общественном транспорте и выронила сотовый телефон. Обвиняемый его подобрал и решил присвоить.На допросе житель Гусь-Хрустального во всём признался. Мобильник изъяли и отдали хозяйке. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.