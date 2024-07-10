Во Владимире откроется виртуальная выставка о героях Великой Отечественной войны. Владимирцам предлагают поделиться с музеями памятными предметами, которые связаны с теми годами. Отдавать

Во Владимире откроется виртуальная выставка о героях Великой Отечественной войны. Владимирцам предлагают поделиться с музеями памятными предметами, которые связаны с теми годами. Отдавать ценные вещи не нужно – принимают оцифрованные версии, то есть фотографии и видео. Выставка будет проходить в рамках проекта «Книга памяти». Ее цель – не только напомнить жителям о земляках-героях, это также