Во Владимирской области женщина-водитель сбила на тротуаре заслуженного учителя. Педагог проработала в школе более 55 лет и вышла на пенсию лишь в прошлом году.

В Юрьев-Польском Владимирской области перед судом предстанет женщина-водитель, насмерть сбившая 79-летнего педагога. Майский день на улице Шибанкова обернулся трагедией, потрясшей весь город. Заслуженный учитель России, отдавшая детям более полувека, погибла в нескольких метрах от собственного дома — под колесами автомобиля, который просто выезжал со двора задним ходом. Прокуратура Юрьев-Польского района утвердила обвинительное заключение: уголовное дело уходит в суд. «33Live.Ru» восстановил картину произошедшего.Двор, тротуар и несчастная случайностьПо версии следствия, днем 14 мая 2026 года обвиняемая — местная жительница — находилась за рулем автомобиля Suzuki Jimny. Она выезжала задним ходом с дворовой территории дома № 144 по улице Шибанкова. По словам следователей, женщина-водитель проявила невнимательность: не заметила пешехода, двигавшегося по тротуару у дома, не предприняла попытки затормозить и совершила наезд.Пострадавшей оказалась 79-летняя Лидия Александровна Шахова — легенда местного образования. От полученных травм пенсионерка скончалась в реанимационном отделении Юрьев-Польской центральной районной больницы.Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Свою вину женщина признала полностью.Как стало известно «33Live.Ru», автомобиль обвиняемой был оборудован камерой заднего вида и парктроником. Однако оба устройства активируются только одновременно с магнитолой. В тот роковой день магнитола осталась выключенной. Одно нажатие кнопки могло спасти человеческую жизнь.Учитель, которого помнят поколенияЛидия Александровна Шахова — не просто имя. Это педагог, чья биография достойна отдельной книги. Более 55 лет она посвятила школе: преподавала, воспитывала, наставляла. Звания говорят сами за себя: «Заслуженный учитель школы РФ», «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран труда».«Она старалась воспитать в людях лучшие человеческие качества: доброту, честность, порядочность и патриотизм», — говорится в официальном некрологе, опубликованном администрацией Юрьев-Польского муниципального округа.Коллеги, выпускники, родители — все, кто знал Лидию Александровну, вспоминают ее с неизменной теплотой. В соцсетях после трагедии развернулась настоящая волна скорби. «Как жаль! Плачу и плачу... За что ей такая смерть, Господи? Я так ее любила. На миллион процентов правильный человек был». «Помним, любим, скорбим... Вечная память Учителю!»Особую горечь придает тот факт, что Лидия Александровна лишь осенью 2025 года завершила педагогическую деятельность. На торжественном мероприятии, посвященном ветеранам образования, ее благодарили за преданность профессии. Она только начала жить для себя — и не успела.Глава Юрьев-Польского муниципального округа Сергей Блинов лично выразил соболезнования: «С прискорбием сообщаю о трагической гибели выдающегося преподавателя. Светлая память».Ожидание приговораУголовное дело в ближайшее время рассмотрит Юрьев-Польский районный суд. Дочь погибшей, признанная потерпевшей по делу, заявила гражданский иск о взыскании морального вреда в размере двух миллионов рублей. Требование будет рассматриваться одновременно с материалами уголовного дела.Санкция по статье предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Однако с учетом полного признания вины и раскаяния подсудимой итоговый приговор может быть мягче — окончательное решение остается за судом.Случившееся — напоминание каждому водителю: повернуть голову и убедиться, что позади автомобиля никого нет. Цена секундной невнимательности в тот майский день оказалась непомерно высокой.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .