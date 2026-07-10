Экс-футболисты сборной России и «Спартака» Александр Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев посетили Гусевской хрустальный завод, где начали делать новый Кубок России —

Экс-футболисты сборной России и «Спартака» Александр Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев посетили Гусевской хрустальный завод, где начали делать новый Кубок России — взамен того, что разбился в руках у защитника «Спартака» Пабло Солари. Бывшие футболисты сами попробовали себя в роли стеклодувов, сообщает ТАСС. Российский футбольный союз запустил процесс создания нового кубка. Хрустальную