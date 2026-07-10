Отрасль, в которой придется учиться всегда, ведь она не терпит остановок. В Центре культуры и искусства на Соборной площади первые «взрослые» документы об образовании получили сразу 64

Отрасль, в которой придется учиться всегда, ведь она не терпит остановок. В Центре культуры и искусства на Соборной площади первые «взрослые» документы об образовании получили сразу 64 выпускника Владимирского техникума туризма. Красный диплом усердием и знаниями заслужили 14 выпускников. В числе таких — Анастасия Крикун и Екатерина Зарубина. Из техникума они вынесут одну из главных