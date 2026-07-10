Девочка не умела плавать, родители не знали, что она пошла к реке.

С начала лета во Владимирской области на воде погибли 12 человек, включая четверых детей. Очередная трагедия произошла 9 июля в поселке Городищи, где 13-летняя школьница пришла на берег реки Киржач вместе с подругами. Подросток прыгнула в воду с возвышенности, но сильное течение сразу унесло ее. Прибежавший на крики очевидец попытался оказать помощь, однако спасти ребенка не удалось.Как выяснилось, погибшая не умела плавать, а родители даже не подозревали, что дочь отправилась к водоему. Следственный комитет и МЧС подчеркивают, что отсутствие контроля со стороны взрослых остается главной причиной детской смертности.Специалисты экстренных служб призывают родителей не допускать нахождения несовершеннолетних у воды без присмотра, обучать их плаванию и строго напоминать о правилах безопасности. Жизнь ребенка зависит от вашего внимания.