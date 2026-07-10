Полиция просит граждан не принимать финансовые решения под давлением незнакомцев.

Региональное управление МВД подвело итоги июня: за месяц злоумышленники совершили 167 преступлений, похитив у граждан огромные суммы. Жертвами чаще всего становятся доверчивые люди, которых вынуждают идти на необдуманные финансовые шаги.Антирекорд месяца поставил 78-летний пенсионер из Коврова. Преступники убедили пожилого мужчину провести «проверку подлинности» сбережений, после чего он в течение нескольких дней передал им более 6 миллионов рублей.Другие потерпевшие теряли средства на покупках и фальшивых угрозах. Так, житель Александрова лишился 140 тысяч рублей при заказе автозапчастей в сети, а его землячка перевела 230 тысяч, поверив лжесотрудникам налоговой службы о якобы обнаруженных «неучтенных доходах».Полицейские напоминают: главная задача аферистов — заставить жертву действовать быстро. Сохраняйте бдительность и не принимайте решений под давлением незнакомцев.