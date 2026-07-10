Силовики продолжают розыск соучастников.

Сотрудники владимирской полиции совместно с ФСБ задержали 21-летнего приезжего из Пермского края. Молодого человека подозревают в пособничестве кибермошенникам, обманывавшим россиян.По версии следствия, юноша прибыл во Владимир по заданию кураторов из сети ради легкого заработка. Он выполнял обязанности технического администратора: покупал, собирал и подключал специальные приборы для обхода защиты сотовой связи, через которые мошенники совершали звонки гражданам.Во время обыска на съемной квартире подозреваемого оперативники нашли и изъяли терминалы пропуска трафика, телефоны и ноутбук. Фигуранта отправили под стражу.