Ремонт завершен.

Благодаря вмешательству прокуратуры во Владимирской городской клинической больнице скорой помощи завершился капитальный ремонт. Надзорное ведомство контролировало ход работ на всех этапах.В сентябре 2024 года больница расторгла контракт с первым подрядчиком из-за срыва сроков. Новый договор на 46 миллионов рублей был заключен только в июне 2025 года после иска прокурора. Тогда Октябрьский районный суд обязал медучреждение обеспечить ремонт пятого этажа главного хирургического корпуса, где располагаются нейрохирургия и отделение сочетанной травмы.Помимо ремонтных работ, больница закупила новую мебель на почти 9 миллионов рублей. Прокуратура области, включая заместителя прокурора Антона Жукова, неоднократно инспектировала объект.После завершения основных работ подрядчик долго не предоставлял необходимую документацию, что мешало приемке и оснащению отделений. Только после рабочей встречи, организованной прокуратурой, все документы были переданы.Сейчас все контракты исполнены, ремонт завершен, мебель установлена. Отделения нейрохирургии и сочетанной травмы Владимирской ГКБ СМП полностью функционируют, обеспечивая горожанам своевременную медицинскую помощь.