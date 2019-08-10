Актер Иван Жидков с возрастом пересмотрел свои взгляды. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказал об этом в личном Instagram.

Актер Иван Жидков с возрастом пересмотрел свои взгляды.Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказал об этом в личном Instagram.Если раньше Иван думал только о развитии сценической карьеры,то теперь для него на первом месте забота о близких. Став старше Жидков понял, чтонет ничего важнее семьи."Я хочу больше времени проводить с родными, обнимать их. Дляменя очень важен мой дом и уют который в нем, ничто так не придает мне сил, какпокой и комфорт дома", – написал бывший супруг Арнтгольц в своем микроблоге.У бывшего мужа артистки подрастает сын Степан, которому вскором времени исполнится два года. Мальчика звезде подарила супруга ЛилияСоловьева. Жидков много времени проводит с наследником.Напомним, у и Ивана Жидкова есть общаядевятилетняя дочь Мария. Появление ребенка не помогло артистам сохранить брак. Несмотряна развод, Татьяна и Иван отзываются друг о друге только в положительном ключе.Добавим, сейчас встречается сактером Марком Богатыревым. Поговаривают, что артистка уже познакомилаизбранника со своими родителями. Так отпуск Арнтгольц провела вКалининграде вместе с нынешним избранником.