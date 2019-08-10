Актер Иван Жидков с возрастом пересмотрел свои взгляды.
Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказал об этом в личном Instagram.
Актер Иван Жидков с возрастом пересмотрел свои взгляды.
Экс-супруг Татьяны Арнтгольц рассказал об этом в личном Instagram.
Если раньше Иван думал только о развитии сценической карьеры,
то теперь для него на первом месте забота о близких. Став старше Жидков понял, что
нет ничего важнее семьи.
"Я хочу больше времени проводить с родными, обнимать их. Для
меня очень важен мой дом и уют который в нем, ничто так не придает мне сил, как
покой и комфорт дома", – написал бывший супруг Арнтгольц в своем микроблоге.
У бывшего мужа артистки подрастает сын Степан, которому в
скором времени исполнится два года. Мальчика звезде подарила супруга Лилия
Соловьева. Жидков много времени проводит с наследником.
Напомним, у и Ивана Жидкова есть общая
девятилетняя дочь Мария. Появление ребенка не помогло артистам сохранить брак. Несмотря
на развод, Татьяна и Иван отзываются друг о друге только в положительном ключе.
Добавим, сейчас встречается с
актером Марком Богатыревым. Поговаривают, что артистка уже познакомила
избранника со своими родителями. Так отпуск Арнтгольц провела в
Калининграде вместе с нынешним избранником.